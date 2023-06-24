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Кулеба о мятеже Пригожина: «Отвечает интересам Украины»

Кулеба о мятеже Пригожина: "Отвечает интересам Украины"

Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что в рамках полномасштабного военного конфликта любые проблемы в России отвечают интересам Украины.

Об этом Кулеба заявил в комментарии телеканалу Эспрессо.

«Любое восстание, любая проблема, возникающая в тылу врага, отвечает нашим интересам», – сказал он.

На вопрос телеведущей о возможных последствиях пригожинского мятежа для Украины, Кулеба ответил, что пока рано об этом говорить и что-либо прогнозировать.

«Пригожин восстал против всей машины российского государства. Поэтому прогнозировать последствия прямо сейчас было бы слишком спекулятивно. Но ещё раз повторю: любые проблемы в тылу врага – на благо нашей победы», – сказал министр.

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