Чеченские бойцы едут «подавлять мятеж» ЧВК «Вагнер» (видео)

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Чеченские бойцы, которых отправили «подавить мятеж» ЧВК «Вагнер», находятся менее чем в ста километрах от Ростова-на-Дону.

Телеграм-каналы распространяют видеозапись, на которой, предположительно, запечатлены бойцы чеченского батальона «Ахмат». Судя по дорожному знаку, который попал в кадр, они стоят в 80 километрах от Ростова-на-Дону, который сегодня утром заняли наёмники ЧВК «Вагнер».

По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, военные из Чечни «выехали в зону напряжённости», чтобы «подавить мятеж».