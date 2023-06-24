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Фархад Мамедов о мятеже в России: «Все, что предполагал сделать в Украине Путин, вернулось к нему»

Фархад Мамедов о мятеже в России: «Все, что предполагал сделать в Украине Путин, вернулось к нему»

«Президент России выступил и обозначил позицию. Пригожин предатель! Этого ждали многие в элитах России, так как деятельность, да и само существование, Пригожина связывалось лично с Путиным. Данная неопределенность с Пригожиным, которая была на протяжении более года, позволяла Путину держать военные и силовые элиты в напряжении. Однако, переиграли, ситуация вышла из под контроля. Путин выбрал сторону в конфликте и даже возглавил ее», -написал политолог Фархад Мамедов в телеграмм-канале.

«Сейчас важно как парирует Пригожин… Он должен или пойти против самого Путина, или же заявить, что президента взяли в заложники и он едет на Москву освобождать президента.

После выступления Путина у силовиков есть все основания начать жестко подавлять мятежников. Посмотрим какие у них ресурсы…

В результате, сам факт мятежа во время войны это показатель системного кризиса, который будет иметь последствия с краткосрочной и среднесрочной перспективе.

О войне в Украине не пишу, так как все зашевелится… все, что предполагал сделать в Украине Путин, вернулось к нему самому».

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