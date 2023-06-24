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Минобороны России выступило с экстренным заявлением

Минобороны России выступило с экстренным заявлением

В Минобороны РФ утверждают, что, воспользовавшись провокацией Евгения Пригожина, ВСУ на бахмутском направлении направлении готовятся к наступлению.

«Воспользовавшись провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки, киевский режим на Бахмутовском тактическом направлении сосредотачивает на исходных рубежах для наступательных действий подразделения 35-й бригады морской пехоты и 36-й механизированной бригад ВСУ. Военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии», – говорится в заявлении.

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