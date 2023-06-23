Песков сообщил, что Путин проинформирован о ситуации c Пригожиным

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Президент РФ Владимир Путин в курсе ситуации, разворачивающейся вокруг основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, предпринимаются все необходимые меры.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Президент Путин проинформирован обо всех событиях вокруг Пригожина. Необходимые меры принимаются», – сказал он.

В Минобороны назвали ложной информацию, распространяемую в социальных сетях о якобы нанесении Вооруженными силами России удара по «тыловым лагерям ЧВК «Вагнер». В Минобороны РФ также заявили, что Вооруженные силы России продолжают выполнение боевых задач на линии соприкосновения с Вооруженными силами Украины в районе проведения специальной военной операции.