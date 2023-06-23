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Израиль представил новую гиперзвуковую ракету

Израиль представил новую гиперзвуковую ракету

Израильский оборонный концерн Rafael представил новую ракету-перехватчик SkySonic, которую разрабатывал последние три года, передает РИА Новости.

Как ранее сообщал разработчик, система перехвата гиперзвуковых ракет SkySonic способна нейтрализовать ракеты, летящие со скоростью в 10 раз быстрее звука.

На авиасалоне в павильоне Израиля представлены также различные средства ПВО, ракеты, радары, дроны, системы оповещения. Также интересна представленная компанией Aeronautics Defense Systems модель дрона-разведчика Orbiter 5, последняя разработка концерна.

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