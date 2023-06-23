Ильхам Алиев: Если вы такие смелые, то приезжайте, посмотрим, каким будет ваш исход (фото)

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23 июня президент Азербайджана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в одной из воинских частей командос Министерства обороны, вручил воинской части боевое знамя.

Информацию об этом распространила пресс-служба президента.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов отдал рапорт президенту.

Глава государства возложил цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву на территории воинской части, с уважением почтил память великого лидера.

Затем Ильхам Алиев осмотрел крытое стрельбище для совершенствования навыков стрельбы у личного состава. Было доложено, что здесь имеются два стрелковых коридора длиной 25 метров, предназначенных для стрельбы из пистолетов, пневматического оружия и малокалиберных винтовок, а также монитор, на котором отображаются результаты стрельбы.

Глава государства посетил крытый тренажерный зал, оборудованный тренажерами и другим спортивным инвентарем, необходимым для повышения уровня физической подготовки коммандо, и поинтересовался здешними условиями.

В спортивном городке под открытым небом в воинской части установлено оборудование для силовых тренировок, созданы полоса препятствий для повышения выносливости, а также футбольная, волейбольная площадки, площадка для прыжков в длину и высоту. Здесь Верховный главнокомандующий наблюдал за интенсивными подготовительными тренировками коммандо.

Затем Верховный главнокомандующий ознакомился с условиями, созданными в солдатском общежитии, осмотрел там оружейную, вещевой склад, кабинет для идеологической работы по морально-психологической подготовке личного состава и другие административные помещения. В оружейной комнате Ильхаму Алиеву была предоставлена информация о тактико-технических характеристиках образцов оружия, большинство из которых произведено в Азербайджане.

Среди различных видов военной формы, продемонстрированных на вещевом складе, была представлена новая полевая форма, которая будет использоваться в азербайджанской армии.

Затем глава государства прибыл на строевой плац воинской части.

Президенту было доложено о подготовке к церемонии вручения воинской части Боевого знамени.

Минутой молчания была почтена память великого лидера Гейдара Алиева и наших шехидов, погибших в борьбе за территориальную целостность страны. Прозвучал государственный гимн Азербайджана.

Глава государства выступил на мероприятии.

Выступление Ильхама Алиева:

-Дорогие военнослужащие.

Поздравляю вас и весь личный состав наших Вооруженных сил с наступающим Днем Вооруженных сил.

В преддверии этого праздника в нашей стране открывается очередная воинская часть коммандо. Это очень знаменательное событие. Как вам известно, после Отечественной войны по моему указанию в Министерстве обороны были созданы Силы коммандо, и число коммандо увеличивается день ото дня. Несколько воинских частей уже действуют и планируется открытие новых воинских частей. Таким образом, мы существенно повышаем и будем повышать нашу боеспособность.

Во Второй Карабахской войне Силы специального назначения проявили особый профессионализм и героизм. Они сыграли особую роль в проведении многих военных операций. Учитывая все это и современные боевые операции, создание новых Сил коммандо было поставлено мною как задача, и она успешно реализуется.

После Второй Карабахской войны процесс строительства армии получил более широкий размах. Естественно, в период оккупации строительство армии было для нас задачей номер один, подготовке армии, всех Вооруженных сил к освобождению наших земель придавалось особое значение, и мы добились этого. Отечественная война увенчалась полной Победой Азербайджанского государства. Но, несмотря на это, после войны предпринимаются дополнительные шаги по строительству армии и в этом есть большая необходимость, потому что геополитическая ситуация в мире обостряется, в нашем регионе имеются новые угрозы, в Армении поднимают головы реваншистские силы.

С учетом всего этого, дальнейшее укрепление нашей армии остается задачей номер один. Естественно, для этого принимаются комплексные меры. После Отечественной войны продолжается процесс закупки новых вооружений, и уже подписано множество контрактов – как на поставку в нашу страну новых беспилотных летательных аппаратов, так и ракет большой дальности, обладающих большой поражающей силой и высокой точностью.

Идет процесс совершенствования структуры Министерства обороны и этот процесс продолжается. Уверен, что решения, принятые в сфере военного образования, в ближайшем будущем принесут свои плоды. Создание новых боевых соединений, в первую очередь, создание Сил коммандо, является одним из важных факторов повышения нашей боеспособности.

Сегодня мы развиваем наши Вооруженные силы на основе единой программы, и я уверен, что уже в ближайшее время наша армия поднимется на новый, высокий уровень. Я уже говорил об этом, но хочу еще раз сказать, что сегодня азербайджанская армия сильнее той азербайджанской армии, которая проявила героизм и профессионализм во время войны.

Наряду с этим, увеличивается численность личного состава в других подразделениях сил специального назначения. Значительно увеличена численность Сил специального назначения Министерства обороны. Я уже отметил, что в период войны спецназ Министерства обороны проявил особый героизм и профессионализм. Численность морских пехотинцев Министерства обороны увеличена в несколько раз и этот рост продолжается. Государственная пограничная служба, Внутренние войска, Служба государственной безопасности, Служба внешней разведки – численность сил специального назначения этих структур многократно увеличена. И вся эта большая сила имеет одну цель – защитить нашу территорию, обеспечить территориальную целостность нашей страны и в случае угрозы нашей безопасности нанести сокрушительные удары по силам противника. Сегодня, когда я говорю, что после Второй Карабахской войны наша армия стала еще сильнее, я имею в виду и это.

Также должен отметить, что наша успешная экономическая политика позволяет нам выделять необходимые государственные средства на строительство армии, закупку нового оружия, новой техники, создание новых боевых соединений. Учитывая нашу успешную экономическую политику, растущие доходы нашей страны, недавно в государственный бюджет были внесены дополнения. Государственный бюджет этого года является рекордным в истории независимого Азербайджана. Но, несмотря на это, как только у нас появились дополнительные средства, мы выделили новую крупную сумму на увеличение бюджета и здесь были определены два основных направления: первое – восстановление Карабаха и Восточного Зангезура, второе – усиление нашего военного потенциала. То есть только этот факт сам по себе показывает, что одним из приоритетных вопросов для нас сегодня является строительство армии, а другим – восстановление Карабаха и Восточного Зангезура.

Все необходимые меры для дальнейшего укрепления нашей армии будут приниматься и впредь. Враги Азербайджана знают и видят это, они должны знать и должны видеть это. Именно поэтому любая провокация против нас не остается без ответа, на каждую провокацию следует достойный ответ, будь то военный или политический. Сегодня Азербайджан является одной из тех стран, которая сама определяет свою судьбу, ни от кого не зависит и не будет зависеть, открыто говорит свое слово и проводит независимую политику. То есть наша страна независима в подлинном смысле этого слова, потому что она способна вести независимую политику, и именно наш военный потенциал, в первую очередь, дает нам эту силу.

Мы готовились ко Второй Карабахской войне и не скрывали этого. В период оккупации я неоднократно говорил, что первая задача для нас – восстановить нашу территорию, обеспечить нашу территориальную целостность. Говорил, что если переговоры останутся безрезультатными, то для освобождения наших исторических земель мы применим силу. К сожалению, некоторые пренебрежительно отнеслись к моим словам. Армения и ее зарубежные покровители считали, что навсегда оставят наши земли под оккупацией. Мы сорвали их коварные планы. Мы подготовились к войне, мы нанесли врагу такой сокрушительный удар, что он до сих пор не может оправиться.

После Второй Карабахской войны мы должны были закрепить нашу военную Победу в политической и дипломатической плоскости. Мы по-прежнему определяем повестку дня в регионе после Второй Карабахской войны. Сегодня процессы в регионе по-прежнему протекают на основе наших предложений. Если мы посмотрим на первые месяцы после Отечественной войны, то увидим, что покровители Армении все еще пытались навязать нам старые тезисы. Но мы их категорически отвергли, и сегодня все видят, что Минской группы, которая в свое время приложила усилия для того, чтобы сделать армянскую оккупацию вечной, уже нет на повестке дня, она в архиве истории. Все видят, что силы, которые в свое время требовали для армян Карабаха какого-то особого статуса, уже выступают с совершенно другими заявлениями. Мы видим, что руководители Армении, которые некогда говорили «Карабах – это Армения, и точка», теперь повторяют мои слова «Карабах – это Азербайджан!». То есть все это – результат политики, которую мы проводили в последние два с половиной года.

Эти вопросы возникают не просто так. События, произошедшие в направлении азербайджано-армянской условной границы, военные действия в нашем Карабахском регионе, где проживают армяне, и создание два месяца назад погранично-пропускного пункта на армяно-азербайджанской границе, в ее лачинском направлении, являются показателем нашей очень сильной политической воли. То есть все наши шаги мы предприняли на основе единой программы. Если проанализировать события последних двух с половиной лет, то каждый сможет увидеть, что за каждым нашим шагом стояла сильная политическая воля, стояла сила, стояла логика, стояло международное право, и каждый следующий шаг был логическим продолжением предыдущего.

Сегодня мы еще больше закрепили нашу славную Победу в политической и дипломатической плоскости. Сегодня мы имеем веский голос в регионе. Некоторые, в том числе Армения и ряд ее иностранных покровителей, обвиняют нас в мстительности. Это абсолютно ложный тезис. Я говорил, и во время войны говорил, что мы отомстим врагу на поле боя, отомстим за кровь наших шехидов на поле боя, и так и случилось. Азербайджанская армия не воевала с гражданским населением, все это знают и видят. В отличие от Армении, мы не разрушали их города ракетами «Искандер», «Точка» и «Эльбрус». Азербайджанская армия обладает высокими моральными качествами, полностью выполняет и будет выполнять приказы Верховного главнокомандующего. Поэтому те, кто обвиняет нас в мстительности, пусть посмотрят на себя в зеркало. Мы требуем не мести, а справедливости. Мы требуем, чтобы соблюдалась справедливость. Мы требуем, чтобы никто не вмешивался в наши внутренние дела. Мы требуем, чтобы все страны уважали нашу территориальную целостность не на словах, а на деле, тогда и мы будем с уважением относиться к их территориальной целостности. В противном случае и наши шаги будут адекватными.

Еще раз говорю, мы отомстили на поле боя. Но, наряду с этим, мы никогда не должны забывать зверства армян. В период оккупации наши города были разрушены до основания. Наши исторические памятники были разрушены. Наши святыни были осквернены и разрушены. Это сделали наши ненавистные соседи. Международное сообщество, международная общественность и коррумпированные европейские чиновники и депутаты, которые сегодня каждый день посещают Армению, закрывают на это глаза. Что заставляет их совершать эту несправедливость? Двойные стандарты и взятки! Другого объяснения этому быть не может. Они едут, фотографируются вблизи нашей границы, посылают нам какие-то месседжи. Если они такие смелые, так пусть подойдут поближе к нашей границе. Те времена уже остались в истории. И опять же мы сломали им ноги, потому что мы не забыли об этом после Второй Карабахской войны. Официальные представители некоторых европейских стран без разрешения сунулись на нашу территорию, в Ханкенди. Я сказал тогда, что если бы мы знали об этом, то не выпустили бы их. Я и сегодня говорю, если вы такие смелые, то приезжайте, посмотрим, каким будет ваш исход?

Грязная кампания, проводимая против нас сегодня, не имеет и не будет иметь никакого значения. Никто не сможет повлиять на нашу волю. Если никто не смог повлиять на нашу волю во время Отечественной войны, то, естественно, никто не сможет повлиять на нее и сегодня. Еще раз говорю, мы требуем справедливости.

Завершение мирных переговоров с Арменией сегодня нужно и нам, а еще больше – самой Армении. Это мирное соглашение должно быть подписано на основе норм и принципов международного права. В этом мирном соглашении должны быть учтены поствоенные реалии. Это естественно. Мы победили, мы пролили кровь, мы понесли потери. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов. Мы вели войну на своей земле, сегодня живем и будем жить на своей земле.

Наши условия таковы. В октябре прошлого года Армения официально признала территориальную целостность Азербайджана. Я сказал, что этих слов недостаточно, должны быть сказаны более точные слова, и в прошлом месяце Армения не только в очередной раз признала нашу территориальную целостность, но и отметила параметры территории Азербайджана. То есть это является положительным шагом. Однако после этого эти заявления должны быть еще и на бумаге, и Армения должна их подписать. Только в таком случае на Южном Кавказе может воцариться долгосрочный мир. Иначе мира не будет.

В то же время одним из наших условий является открытие Зангезурского коридора. Это наше законное требование. Особенно если учесть, что это обязательство Армения взяла на себя в акте о капитуляции, подписанном 10 ноября 2020 года. Однако это обязательство до сих пор не выполнено. Другим нашим условием является вывод вооруженных формирований армянской армии из Карабахского региона. Это также одно из обязательств, взятых на себя Арменией. И оно тоже не выполняется.

Мы пока ведем себя сдержанно. За последние два с половиной года мы несколько раз были вынуждены продемонстрировать свою силу армянской стороне. Во-первых, в ответ на их военные провокации. Во-вторых, мы направили им сигнал, что если они не будут себя хорошо вести, не будут уважать свою подпись, то последствия для них будут плачевными. Поэтому мы все еще ведем себя сдержанно. Мы никогда не допускали поспешности, в этом нет необходимости. Сегодня и сила на нашей стороне, и время укрепляет наши позиции, и международное право. Мировое сообщество уже однозначно признает Карабах неотъемлемой частью Азербайджана. Мы можем подождать. Еще раз говорю, мы не торопимся.

Сегодня мы занимаемся обширными строительными работами на освобожденных землях. Мы возвращаем бывших переселенцев на земли их предков. Мы обладаем выгодными позициями вдоль границы с Арменией. Мы закрепляемся на этих позициях. Нахождение на стратегических высотах обеспечивает нам стратегическое преимущество. Еще раз говорю, за последние два с половиной года мы значительно усилили нашу армию. Если Армения и стоящие за ней иностранные родственники не понимают всех этих факторов, то пусть пеняют на себя.

Сегодня в Карабахе и Восточном Зангезуре ведутся широкомасштабные строительные работы. Бывшие вынужденные переселенцы возвращаются на земли своих предков. Во время встреч с ними я говорил: «Вы вернетесь на свои земли». Так и случилось. Я говорил, что мы никогда не позволим создать на нашей территории второе армянское государство – так и случилось. Мы говорили, что изгоним врага с наших земель – мы изгнали врага с наших земель, подняли азербайджанский флаг на наших исторических землях. То есть это большое историческое достижение. Эта славная история навсегда останется в сердцах азербайджанского народа.

Дорогие военнослужащие, как вы знаете, азербайджанский народ в этом году отмечает 100-летие великого лидера Гейдара Алиева. Великому лидеру принадлежит особая роль в формировании азербайджанской армии. Создание еще в советское время военного училища имени Нахчыванского преследовало именно эту цель, чтобы в Азербайджане появился профессиональный офицерский корпус.

В день рождения, в день 100-летия великого лидера я был в Шуше. Я отметил день рождения отца в Шуше и считаю, что этот шаг наделен большим смыслом. Шуша – это венец Карабаха. После освобождения города Шуша армянское государство и правительство были вынуждены признать свое поражение. Шуша – это воплощение нашей силы, нашего несгибаемого духа, отваги, подвига наших героических воинов.

В канун этого замечательного праздника хочу еще раз поздравить вас с наступающим Днем Вооруженных сил. Желаю Азербайджанской армии новых успехов, новых побед.

Да здравствует Азербайджанская армия, Карабах – это Азербайджан!

Х Х Х

Затем было зачитано представление о вручении Боевого знамени воинской части коммандос.

Ильхам Алиев вручил Боевое знамя командиру воинской части.

После принятия присяги военнослужащими личный состав прошел перед трибуной с Боевым знаменем под звуки торжественного марша.

Затем Верховному главнокомандующему были продемонстрированы имеющиеся на вооружении подразделений коммандо малокалиберное и крупнокалиберное оружие, бронетехника, автомобильная и специальная техника, в том числе артиллерийские, разведывательные, инженерные, коммуникационные и другие боевые средства, а также ударные дроны и беспилотные летательные аппараты различного назначения.

Глава государства понаблюдал за показательными тренировками коммандос на альпинистской башне и разведывательной тропе.

В завершение во время осмотра солдатской столовой были продемонстрированы образцы продуктов питания, соответствующие нормам продовольственного пайка коммандос.