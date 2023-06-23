Женщины-саперы будут активно заниматься разминированием в Азербайджане

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Группы из женщин-саперов будут активно участвовать в работах по разминированию.

Об этом сказал председатель Общественного объединения «Азербайджанская кампания против мин» Хафиз Сафиханов, передает Trend.

По его словам, этот процесс проводится в соответствии с международными стандартами.

«Участие женщин в деятельности по разминированию стало тенденцией во всем мире в последние годы. В целом в мире проводится работа по обеспечению гендерного равенства в этой сфере. Во многих странах есть женские группы по разминированию, которые работают с высоким профессионализмом. Верю, что наша женская группа по разминированию также будет обладать достаточными профессиональными знаниями и примет активное участие в работах по разминированию в нашей стране», – сказал Сафиханов.