Генпрокурор Азербайджана посетил воинские части в Лачыне и Губадлы

22 июня генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев посетил в Лачыне и Губадлы воинские части, принадлежащие Министерству обороны, Государственной пограничной службе и внутренним войскам.
Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.
Было отмечено, что генеральный прокурор провел встречу с солдатами и офицерами.
Алиев рассказал о важности военно-политической победы, достигнутой в 44-дневной Отечественной войне под руководством президента Ильхама Алиева.
Затем группе военнослужащих были вручены ценные подарки по случаю Дня Вооруженных сил.