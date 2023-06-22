Генпрокурор Азербайджана посетил воинские части в Лачыне и Губадлы

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22 июня генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев посетил в Лачыне и Губадлы воинские части, принадлежащие Министерству обороны, Государственной пограничной службе и внутренним войскам.

Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

Было отмечено, что генеральный прокурор провел встречу с солдатами и офицерами.

Алиев рассказал о важности военно-политической победы, достигнутой в 44-дневной Отечественной войне под руководством президента Ильхама Алиева.

Затем группе военнослужащих были вручены ценные подарки по случаю Дня Вооруженных сил.