Миссия ЕС в Армении и европарламентарии побывали на границе с Азербайджаном вблизи моста Хакари

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А тем временем гражданская мониторинговая миссия Европейского союза (ЕС) в Армении и депутаты Европейского парламента посетили участок азербайджано-армянской границы вблизи моста Хакари. Об этом сообщается на странице миссии ЕС в Армении в Twitter.

Глава представительства ЕС в Армении Андреа Викторин и глава подкомитета по безопасности и обороне Европарламента Натали Луазо в сопровождении главы миссии Европейского союза по гражданскому мониторингу в Армении Маркуса Риттера посетили территорию вблизи моста Хакари.

Они ознакомились с работой европейских наблюдателей на месте произошедшего недавно вооруженного инцидента.

Напомним, 15 июня наши военные подняли азербайджанский флаг на мосту Хакари, который является суверенной территорией нашей страны, и в это время подразделения вооруженных сил Армении открыли огонь по военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджана.