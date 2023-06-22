Тегеран действует исподтишка: пропагандист Джума озвучивает иранские угрозы в адрес Азербайджана

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Иран озвучивает очередные угрозы в адрес Азербайджана. На сей раз — устами небезызвестного Аббаса Джумы. Сей блогер-пропагандист на днях выдал сенсацию: в Азербайджане объявлена охота на ведьм! То есть на верующих шиитов! Господин Джума уверял: «Я не хочу нагнетать, но, как мне сообщают в том числе из Азербайджана, там действительно объявлена охота на ведьм, на верующих шиитов. Для Баку достаточно того, что человек например побывал в Иране, или получал там образование». Но самое главное. озвучил недвусмысленные угрозы в адрес нашей страны: «Исходя из своего опыта общения с иранскими коллегами, а также с людьми, имеющими допуск к тем, кто принимает решения, получается следующая картина: иранцы готовы к самому худшему сценарию, и они его прорабатывают. И они также не исключают, что может начаться вооруженный локальный конфликт». Иран, как уверяет Джума, этого не хочет, иранцы, и рядовые, и элита, воспринимают азербайджанцев своими братьями, «но тем не менее, враг засел именно в Азербайджане и сегодня именно Баку проводит «охоту на ведьм»». И в качестве иллюстрации приводит показательный пример: «Война против мусульман, шиитов, своих братьев, практически неприемлема. Но с другой стороны посмотрите, что происходит между Украиной и Россией?»

Теоретически, конечно, это личное мнение Аббаса Джумы, высказанное даже не в официальном СМИ, а в личном блоге. Но…

Иран очень любит озвучивать свои угрозы, скажем так, неофициальным путем. Совсем недавно что-то такое мямлил ереванский иранист Вардан Восканян, о чем уже рассказывал Minval. Теперь же их озвучивает господин Джума — персонаж как минимум приметный. Этот российский пропагандист сирийского происхождения вряд ли лично вхож в высокие кабинеты Москвы и Дамаска, но позицию Кремля и асадовской камарильи озвучивает аккуратно. А Сирия, если кто забыл, сегодня представляет собой фактически протекторат Ирана.

Да и параллель с Украиной говорит сама за себя. Напомним в который уже раз, в отношении России к Украине и Ирана — к Азербайджану очень много общего. Точно так же, как верхушка Кремля убеждена, будто бы Украина не имеет права на государственность и должна быть частью России, тегеранские бонзы не в силах примириться с тем, что азербайджанцы — не «неправильные персы», а самостоятельный народ, а Азербайджан — это независимое государство, которое проводит самостоятельную политику.

Вряд ли имеет смысл подробно объяснять, что никакой «охоты на ведьм», то есть на верующих шиитов, в Азербайджане не может быть по определению. Другой вопрос, что ни иранские бонзы, ни их официальные и неофициальные рупора вроде Аббаса Джумы, не могут признать, что спецслужбы Азербайджана планомерно вычищают иранскую агентуру вроде сторонников «государства «Кериме»». Вербализовать проблему в такой ситуации непросто. Вот и идут в ход взвизгивания насчёт «репрессий против верующих шиитов». Судя по всему, зачистка иранской агентуры не на шутку напугала тегеранских бонз, если там устроили такую истерику устами Аббаса Джумы — настолько, что этот российский пропагандист сирийского происхождения теперь озвучивает едва ли не угрозы Ирана развязать войну против Азербайджана. И, похоже, в Тегеране рассчитывают, что в Баку тотчас испугаются, отпустят на свободу всех «керимистов» и вообще войдут в состав Ирана.

Только вот словоизлияния Аббаса Джумы — далеко не первый прецедент таких угроз. Достаточно вспомнить не только разговоры о «красных линиях» в лице границ Армении, но и провокационные иранские учения близ границы с Азербайджаном — с отработкой наступательных сценариев.

Но именно в ответ на эти учения прошли совместные маневры ВС Азербайджана и Турции — с современным орудием, а не металлоломом семидесятых годов, оставшемся с шахских времен, с великолепной выучкой личного состава, а не серией ляпов, когда даже в стрельбе по мишеням иранские артиллеристы попадали «за молоко»…

И в результате Иран уже не решается озвучивать свои угрозы прямо и неприкрыто. И действует исподтишка. Устами разного рода восканянов, джума и т.д. Только в Тегеране не учли, что угрозы иногда приобретают эффект бумеранга. Во всяком случае, перебежчик, военный историк и эксперт Виктор Суворов на этот счет выразился четко: «Угроза — проявление глупости, слабости и бессилия. Грозят обиженные». В чем Иран сегодня прилюдно расписывается.

Нурани, обозреватель