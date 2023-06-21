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Главное Экономика

Грузия резко нарастила импорт российского СПГ

Грузия резко нарастила импорт российского СПГ

В период с января по май 2023 года импорт сжиженного природного газа (СПГ) Грузией из России подскочил на 29,5%.

Об этом свидетельствуют данные Союза импортеров нефтепродуктов Грузии.

При этом с начала года большую часть поставок СПГ в республику (99,7%) обеспечила именно Россия. За пять месяцев в Грузию поставили порядка 18,4 тыс. тонн сырья.

По данным организации, за первые пять месяцев 2023 года закупки нефтяного битума выросли на 74% год к году. При этом чуть больше половины (50,9%) битума было приобретено у России, четверть (25,4%) закуплено у Ирана, а остальное — у Турции и Азербайджана.

По итогам первого квартала 2023 года Грузия закупила нефтепродуктов на $251,2 млн, причем $168,8 млн пришлось на энергоресурсы из России.

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