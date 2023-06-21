Задержаны нарушители ирано-азербайджанской границы (фото)

94 Просмотров

21 июня в 01:30 в результате совместных оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной пограничной службы (ГПС) и МВД Азербайджана на территории службы пограничного отряда пограничных войск «Горадиз» был задержан житель Лянкяранского района Эйвазов Эльгюн Намиг оглу 1986 года рождения, во время нарушения государственной границы из Ирана в направлении Азербайджана.

В 07:00 на территории службы пограничного отряда «Гейтепе» пограничных войск Государственной пограничной службы был задержан гражданин Афганистана Амир Меджид (1995 года рождения) во время нарушения им государственной границы из Ирана в направлении Азербайджана.

По указанным фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.