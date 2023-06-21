В продажу поступят билеты на июль на автобусные рейсы на освобожденные территории

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Билеты на июль на регулярные автобусные рейсы, организуемые подведомственным Министерству цифрового развития и транспорта Азербайджанским агентством наземного транспорта (AYNA) на освобожденные от оккупации территории, поступят в продажу 22 июня в 11:00.

Информацию об этом распространило само агентство.

Портал онлайн-продажи билетов интегрирован в соответствующие информационные системы для обеспечения безопасности, синхронизации получения разрешения на въезд на освобожденные территории с процессом покупки билетов и определения лиц, на которых будет распространяться льгота.

Продажа билетов осуществляется онлайн через портал www.yolumuzqarabaga.az.

Отметим, первые регулярные автобусные маршруты в Шушу и Агдам были запущены 24 января 2022 года. На сегодняшний день выполнено 565 рейсов, 23 тысячи 11 человек посетили освобожденные от оккупации территории.