МВД вновь об инциденте в селе Сеюдлю: Полицейский был переполнен эмоциями

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МВД Азербайджана выступило с новым заявлением в связи с инцидентом в гедабекском селе Сеюдлю.

– Полицейский был переполнен эмоциями и допустил серьезное нарушение против женщины, и мы это принимаем. По данному факту проводится соответствующее расследование, и его действиям будет дана правовая оценка;

– Гражданам хорошо известно, что существует множество фактов, связанных с неадекватными высказываниями и незаконными действиями женщин, принимавших участие в попытках противоправных действий в Баку, которые были зафиксированы и распространены журналистами. Там видно, что сотрудники милиции проявляли высокую сдержанность и дисциплину по отношению к этим женщинам;

– Неоднократно было так, что, несмотря на то, что сотрудники полиции подвергались противоправным действиям, неподобающим азербайджанской женщине, в отношении этих женщин не применялось никаких специальных мер или не поднимался вопрос о наказании.

Обновляется.