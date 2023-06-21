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Главное Мир

В Беларуси стартовали военные учения

В Беларуси стартовали военные учения

Мобилизационное учение с военными комиссариатами Минской области пройдет в Беларуси в период с 21 по 30 июня.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны страны.

Основная цель учения – оценить степень готовности местных исполнительных органов, военных комиссариатов, государственных органов и организаций осуществлять поставленные задачи. Соответствующее мероприятие проводится ежегодно в рамках плана подготовки ВС Беларуси.

В ходе учения планируется выполнение мероприятий по развертыванию объектов инфраструктуры, привлечению военнообязанных граждан и автомобильной техники, в том числе для укомплектования военных комиссариатов.

В конце мая ракетные войска страны провели занятие по управлению ракетными ударами с задействованием комплекса «Искандер-М». По информации Минобороны, военные отрабатывали подготовку и нанесение ударов в обычном и специальном снаряжении.

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В Беларуси стартовали военные учения
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