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МВД: Проводится проверка в связи с распылением слезоточивого газа в лицо пожилой женщины (видео)

МВД: Проводится проверка в связи с распылением слезоточивого газа в лицо пожилой женщины (видео)

Сегодня днем группа лиц незаконно помешала строительству искусственного озера в селе Союдлу Гедабекского района.

Как сообщили в пресс-службе МВД, несмотря на неоднократные предупреждения и разъяснительные беседы, группа лиц собрались в указанном районе.

Как говорится в сообщении МВД, умышленно не подчиняясь законным требованиям полиции, они нанесли травмы нескольким рабочим камнями, тупыми инструментами и попытались оказать сопротивление сотрудникам полиции. Принятыми мерами участники незаконной акции были удалены с территории.

Что касается видеозаписей, в связи с применением сотрудником полиции слезоточивого газа к одной из женщин в Гедабекский район командирована группа сотрудников МВД. По данному факту проводится служебная проверка.

Юридическая оценка вопроса будет дана в зависимости от результата служебной проверки.

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