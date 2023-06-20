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Обнародовано количество детей с умственными и физическими недостатками

Обнародовано количество детей с умственными и физическими недостатками

По статистическим данным на конец прошлого года было зарегистрировано 720 детей с ограниченными возможностями зрения сообщили в Государственного комитета по статистике.

Отмечено, что на конец прошлого года число зарегистрированных детей с частичным нарушением зрения составило 16 800.

По состоянию на конец 2022 года число зарегистрированных детей с полной потерей слуха составляло 1 236, а число детей с частичной потерей слуха – 2 082.

Число детей с умственной отсталостью составило 5 275, детей с нарушениями речи – 4 417, детей с полиомиелитом и церебральным параличом – 3 648, а число детей, зарегистрированных со сколиозом (искривлением позвоночника), – 4 812.

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