Макрон подтвердил развертывание системы ПВО SAMP/T в Украине

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Франко-итальянские системы противовоздушной обороны SAMP/T (французское название – Mamba) уже действуют на территории Украины.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон по завершении европейской конференции о ПВО в Париже, передает ТАСС.

«Я рад объявить вам вместе с моей итальянской коллегой Джорджей Мелони, что франко-итальянские SAMP/T сейчас развернуты и уже функционируют на территории Украины, где прикрывают ключевые объекты», – заявил он.

В феврале французское Минобороны сообщало, что Париж и Рим согласовали поставки Украине весной наземных систем ПВО средней дальности SAMP/T. Однако в апреле издание Politico со ссылкой на утечки секретных документов Пентагона сообщило, что реально поставки могут быть осуществлены лишь к июню.