Азербайджанский эксперт подготовил проект борьбы с коррупцией в Румынии и Северной Македонии

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Проект азербайджанского эксперта, начальника отдела неуголовного производства Генеральной прокуратуры Эльнура Мусаева принят антикоррупционным органом Совета Европы.

На заседании специализированного органа Совета Европы в области надлежащего управления и противодействия коррупции Группы государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) приняла участие азербайджанская делегация в составе заведующего отделом неуголовного производства Генеральной прокуратуры Эльнура Мусаева и сотрудника отдела по работе с правоохранительными органами Администрации президента Азербайджанской Республики Эмина Насибова, передает Report.

Проекты рекомендаций, подготовленные азербайджанским экспертом Эльнуром Мусаевым на предмет обеспечения прозрачности в деятельности высших должностных лиц органов исполнительной власти и полиции, предотвращения коррупции в Румынии и Северной Македонии, были вынесены на пленарное заседание в составе проекта общего отчета, и приняты после обсуждений.

Вместе с тем, Э.Насибов выступил с подробным докладом о проделанной за последнее время работе в сфере борьбы с коррупцией в Азербайджане, в том числе о состоянии выполнения рекомендаций ГРЕКО на предыдущих этапах.