Зангезурский коридор: панические атаки Ирана и реальные ожидания «остальных»

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Почему открытие дороги, связывающей Азербайджан с Нахчываном и Турцией не устраивает Тегеран; отчего Армения против его контроля Россией; какое отношение имеет к нему НАТО и какие выгоды могут получить «простые» страны и центры силы, когда этот маршрут, все же, заработает?

Строительство Зангезурского коридора, связывающего основную часть Азербайджана с его эксклавом – Нахичеванской Автономной Республикой через территорию Армении с выходом на Турцию, – стало камнем преткновения в разблокировании транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа. Казалось бы, Армении после более 30-летней транспортной блокады логично ухватиться за строительство коридора, но она последовательно делает все для срыва этого проекта. Сейчас, когда его реализация стала, по сути, неизбежной, Ереван выступил против контроля коридора погранслужбой ФСБ России, хотя в трехстороннем соглашении лидеров России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий между АР и РА (от 9/10 ноября 2020 года) черным по бело значится: коридор контролируется погранслужбой ФСБ России – для беспрепятственного передвижения граждан, транспортных средств и грузов.

Но армянская сторона, в частности, спикер парламента Ален Симонян заявил, что «Решения о контроле со стороны ФСБ РФ нет», и «Если Азербайджан хочет, чтобы российская сторона осуществляла контроль, то армянская сторона также может захотеть участия третьей страны». Под «третьей страной» подразумевается «как бы» Запад, а конкретно – «дружественная» Армении Франция. И, надо сказать, что ни США, ни Евросоюз от контроля коридора силами ФСБ России, вопреки выработанной привычке негативного реагирования на все «движения» РФ – не восстали. По простой причине: Запад заинтересован в безопасном функционировании Зангезурского коридора, а на данном этапе его может обеспечить только Россия, которую потом, понятно, можно будет и «задвинуть».

Словом, речь идет о фактическом отказе Еревана выполнять 9 пункт трехстороннего заявления, то есть о его игнорировании. По идее, в порядке зеркального ответа Азербайджан может отказаться от выполнения пункта 6 того же документа, в соответствии с которым Лачинскую дорогу между Карабахским регионом и Арменией контролируют российские миротворцы.

В общем, Армения чудит себе во вред, но президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что основным препятствием для открытия Зангезурского коридора является не позиция Армении, а позиция Ирана. «Зангезурский коридор – это проблема, не связанная с Арменией. … это проблема, связанная с Ираном. Подобное поведение Ирана огорчает как Азербайджан, так и нас. В действительности, это должно огорчать их (Иран). При позитивном подходе с их стороны, Турция-Азербайджан-Иран будут интегрированы друг с другом как автомобильным, так и железнодорожным транспортом, и, возможно, откроется и линия Пекин-Лондон», – заявил турецкий лидер.

О том, что смогут урвать множество стран и геополитические «зубры» от функционирования Зангезурского коридора, еще будет сказано. Здесь же попытаемся разобраться в причинах критического (если не панического) восприятия коридора Ираном. Для начала сошлемся на мнение иранского эксперта по вопросам Кавказа Ахмеда Каземи, которое приводит Pars Today. По его словам, «Зангезурский коридор» или «Туранский коридор НАТО» является геополитической интригой Великобритании и Израиля в важном регионе Кавказа на северо-западе Ирана. «Есть неопровержимые доказательства того, – сказал он, – что Великобритания и сионистский режим являются главными архитекторами этого напряжения. Бывший представитель Великобритании в НАТО Адам Томсон четко сказал, что война между Азербайджаном и Арменией в 2020 году создала историческую возможность, которую следует использовать и, создав коридор, соединяющий Турцию с Азербайджаном на юге Армении, мы приведем НАТО к Каспийскому морю, и НАТО станет на шаг ближе к Китаю». Кроме того, эксперт убежден в том, что Баку, Анкара и Лондон задумали аннексировать южные районы Армении.

Иные же иранские эксперты считают, что Азербайджан готовится к завоеванию иранских территорий, который он считает своими – речь идет о провинциях Восточный Азербайджан и Западный Азербайджан. И сделать это будет легко, поскольку Зангезурский коридор проходит вдоль иранской границы. А поможет Азербайджану в этом, помимо Турции, – Израиль, ненавидящий Иран.

Словом, по такой логике Тегеран сейчас должен сильно жалеть, что во время Второй Карабахской войны поддерживал территориальную целостность Азербайджана. Но если б он этого не делал, ничего бы не изменилось: Армения в любом случае была обречена на возвращение Азербайджану оккупированных территорий, поскольку Баку дозрел до получения своего силой. Думается, что так же он поступит и с реализацией проекта прокладки Зангезурского коридора.

Иран считает, что путь этот направлен против его интересов как в контексте целостности государства, так и в плане, во-первых, вытеснения влияния Тегерана на Южном Кавказе, во-вторых, потери своего транзитного значения для Турции и Азербайджана, в-третьих, формирования антииранской и пантюркистской оси. В-четвертых, Иран опасается нарушения собственного «коммуникационного суверенитета», поскольку его гражданам для поездок в Армению «придется проезжать коридор, контролируемый третьими странами».

Таковы, вкратце, озвученные аргументы Ирана против прокладки Зангезурского коридора, позволяющего создать новый маршрут через Каспийское море для быстрых поставок грузов из Турции в республики Центральной Азии и в обратном направлении. А дорога – это не только передвижение, но и изменение расклада сил в регионе. То есть в данном случае транспортный проект почти тождественен проекту геополитическому.

В контексте Зангезурского коридора за свою территориальную целостность беспокоится и Армения. Кроме того, она опасается, что коридор не даст ей напрямую торговать с Ираном – ведь его будут контролировать пограничные силы ФСБ России, а, по сути, считают в Ереване, «азербайджано-турецкий тандем». Но это – мнимые страхи при условии, что на Южном Кавказе наступит стабильный мир. Ведь дорога поможет Армении выйти из экономической изоляции, получить доступ к коридорам Восток-Запад и Север-Юг, наладить торгово-экономические отношения с Азербайджаном и Турцией, стать, наконец, транзитной страной и, не исключено, в том числе – для природного газа из республик Центральной Азии и Азербайджана (последний, к тому же, сможет снабжать свой анклав собственными энергоресурсами).

Интерес Армении, если она трезво взглянет на возможности будущего коридора, состоит как раз в том, что Зангезурский коридор откроет ей железнодорожный доступ в Иран (соответственно, последнего – в Армению) и альтернативный грузинскому маршруту выхода на рынки России – ее основного внешнеторгового партнера и «шефа» Евразийского экономического союза, в котором РА пока состоит.

Говоря о России, которая получит большую пользу от задействования коридора – тем более в условиях войны с Украиной и порожденными ею трудностями с грузоперевозками в Европу. То есть коридор откроет России кратчайший путь доставки грузов в Турцию, которая сейчас осуществляется по территории Грузии. Ну и, разумеется, ее интересует сухопутное сообщение с Арменией вообще, а как участника ЕАЭС – в частности, возможное в настоящее время опять же только посредством Грузии. Таким образом, для России открываются альтернативные пути сообщения, включая железнодорожные, с Турцией и Арменией.

В целом коротенький Зангезурский коридор, как видим, обслуживает весьма широкий круг интересов разных стран, поскольку станет звеном, соединяющим огромный ареал Евразии – от Центральной Азии и Азербайджана с Арменией и Ираном до Турции с выходом на порты Средиземного моря. Роль же Азербайджана как евразийского транспортного узла значительно возрастет, что отразится как на его экономическом росте, так и на экономическом росте всех заинтересованных сторон и государств ареала Среднего коридора, связывающего Европу и Азию.

Запад тоже сорвет свой куш – хотя бы потому, что коридор позволит Турции – союзнику по НАТО, выйти в Центральную Азию и усилить в ней свое влияние в противовес влиянию России и Китая. Но, может статься, что и влиянию Евросоюза и США – тут есть риск просчитаться.

Словом, пока терпение Азербайджана не иссякло, Армении стоит перестать «капризничать» и придумывать все новые причины для срыва реализации проекта Зангезурского коридора, а, значит, подписания с Азербайджаном мирного договора – две эти темы, как и некоторые другие, взаимосвязаны. Только в таком случае регион будет стабилен, и панические атаки тех или иных стран перейдут в стадию конструктивного сотрудничества.

Но возможно ли такое счастье в обозримом будущем? Рискнем поспорить с Эрдоганом: дело не только и не столько в Иране, сколько в управлении Арменией со стороны определенных западных сил. Заметим, что война кончилась, а мир все еще не наступил. Что ни день, на армяно-азербайджанской границе – новые вооруженные инциденты. Это при том, что Франция и Германия бросили Армении «спасательный круг» в виде миссии Евросоюза на территории РА, отделения которой, как ожидается, будут открыты еще в трех городах Армении. Для чего? Совершенно откровенно для того, чтобы выдавить из региона Россию, оттянуть решение проблем с Азербайджаном и Турцией. Оставим в покое Германию и зададимся вопросом: нужно ли Франции, для достижения ее целей в Армении и далее – по всему Южному Кавказу, открытие Зангезурского коридора под контролем пограничников ФСБ России, даже если они обоснуются на этой дороге не на очень долго? Вряд ли. И нужно ли ей влияние в регионе Турции, заинтересованной в реализации проекта Зангезурского коридора? Определенно – нет.

Ну и чтобы отвлечь внимание от коридора, на границе надо пострелять – это даст сомнительной безоружной миротворческой группировке («одни только бинокли и фотоаппараты») трансформироваться в военную миссию. Что, кстати, совсем не на руку Ирану, если Макрон и Раиси не нашептали друг другу то, чего мы не знаем, то есть – договорились о проведении в жизнь общего интереса. Например, недопущения задействования Зангезурского коридора. Нет, это не утверждение, а всего лишь предположение. Подозрительность в такой ситуации – грех небольшой, она навязана этой самой ситуацией.

Между тем – говоря реально – функционирование коридора придаст серьезный импульс развитию экономики многих стран, инвестиционной активности финансово состоятельных государств, как минимум и для начала – Персидского залива, но одновременно активизирует борьбу за влияние, по меньшей мере – на Южном Кавказе, различных центров силы. Что, собственно, и происходит сейчас в контексте строительства Зангезурского коридора вообще, а его контроля – в частности.

Для смягчения всех этих противоречий и не доведения ситуации до патовой Армении стоит, не откладывая в долгий ящик, выполнить пункт 9 трехстороннего соглашения, проявив, наконец, характер и выйти из-под гнетущего влияния своих «советчиков», откровенно действующих против интересов самой Армении, Азербайджана, всего Южного Кавказа, а в привязке с ними – и соседних регионов. В противном случае республику ждет решение вопроса коридора методом принуждения с непредсказуемым для нее результатом.

Ирина Джорбенадзе, автор Minval.az