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Сборная Италии стала бронзовым призером футбольной Лиги наций

Сборная Италии стала бронзовым призером футбольной Лиги наций

Сборная Италии по футболу со счетом 3:2 обыграла команду Нидерландов в матче за третье место Лиги наций. Встреча прошла в воскресенье в Энсхеде (Нидерланды).

Как передает ТАСС, в составе победителей голы забили Федерико Димарко (6-я минута), Давид Фраттези (20), Федерико Кьеза (73). У проигравших отличились Стивен Бергвейн (68) и Джорджиньо Вейналдум (90).

Позднее в воскресенье пройдет финальный матч, в котором сборная Испании сыграет с командой Хорватии. Встреча состоится в Роттердаме и начнется в 21:45 мск.

Текущий розыгрыш Лиги наций является третьим в истории. Действующим победителем турнира является сборная Франции, которая в финале обыграла сборную Испании (2:1). Первый розыгрыш турнира выиграли португальцы. Итальянцы становились третьими в сезоне-2020/21.

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