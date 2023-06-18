Президент Германии совершит визит в Казахстан

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Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер совершит государственный визит в Казахстан.

Как передает пресс-служба президента Казахстана, в ходе визита, который состоится 19-21 июня по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева, будут обсуждены вопросы развития транспортно-логистического и энергетического сотрудничества, а также углубление гуманитарных связей.

После окончания переговоров главы государств подпишут несколько двусторонних документов.

«Кроме того, президенты Казахстана и Германии примут участие в казахско-германском бизнес-форуме», — указали в пресс-службе Токаева.