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Синоптики прогнозируют переменную облачность в столичном регионе

Синоптики прогнозируют переменную облачность в столичном регионе

18 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Вечером в некоторых местах возможны кратковременные дожди. Умеренный южный ветер сменится ночью северо-западным ветром.

Температура воздуха ночью составит 19-23°, днем 28-32° тепла. Атмосферное давление ниже нормы – 754 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80% ночью и 50-60% днем.

В районах Азербайджана днем местами прогнозируются дожди. На отдельных территориях ожидаются дожди ливневого характера, грозы, град. В некоторых местах восточный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 18-23°, днем 31-36° тепла, в горах ночью 8-13°, днем 16-21° тепла.

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