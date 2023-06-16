Путин допустил применение ядерного оружия

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Применение ядерного оружия теоретически возможно.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем выступлении на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Путин заявил, что отрицательно относится к применению ядерного оружия. Он сказал, что это оружие можно использовать только тогда, когда есть угроза существованию Российской Федерации.

Путин также отметил, что у России больше тактического ядерного оружия, чем у НАТО. «Именно поэтому НАТО хочет сократить их вместе с нами. Но мы не будем этого делать».