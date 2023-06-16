Почему отключили интернет на ПМЭФ во время выступления Путина

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В Кремле подтвердили, что отключение мобильного интернета на Петербургском международном экономическом форуме связано с запланированным выступлением Владимира Путина на пленарном заседании.

«Разумеется, и меры безопасности, и меры цифровой безопасности принимаются достаточно усиленные, можно сказать беспрецедентные, это нормальная практика. Враг действует нагло и не оставляет попыток нанести урон, поэтому очень важно быть собранными, мобилизованными в этом плане и принимать все меры предосторожности», — заявил Дмитрий Песков.

Ранее сегодня проект Faridaily со ссылкой на источники сообщил, что решение об отключении интернета было принято в том числе для того, чтобы «площадку форума не атаковали беспилотники».