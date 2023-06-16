Выдержит ли Иран «азербайджанский экзамен»? |
Как ВС Азербайджана разгромили пост армян в Зангиланском направлении (видео) |
Обстреляны позиции азербайджанской армии в нахчыванском направлении |
Позиции азербайджанской армии обстреляны в направлении Гедабекского и Шушинского районов |
В России призвали к возобновлению ж/д-сообщения с Азербайджаном |
Россия целилась по переговорам, но расстреляла свой авторитет |
Госдеп обеспокоен ситуацией на азербайджано-армянской границе |
СМИ: Нетаньяху заявил, что Израиль выражал РФ протест из-за ее связей с Ираном |
Москву озаботили «угрозы» США в адрес сепаратистов Карабаха |
Главное Общество

Пресечена очередная попытка контрабанды наркотиков из Ирана в Азербайджан

Пресечена очередная попытка контрабанды наркотиков из Ирана в Азербайджан

16 июня в 01:30 военнослужащими пограничного отряда «Горадиз» Пограничных войск Государственной пограничной службы на территории пограничной заставы, расположенной вблизи села Муганлы Зангиланского района, была предотвращена контрабанда наркотических средств из Ирана в Азербайджан.

Как сообщили в Государственной пограничной службе Азербайджана, в результате проведенных пограничниками обысков и оперативных мероприятий в одном свертке, спрятанном в зарослях кустарника на берегу реки Араз, было обнаружено и изъято 3 килограмма 215 граммов наркотического средства марихуана.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

Теги:
Из этой рубрики
Пресечена очередная попытка контрабанды наркотиков из Ирана в Азербайджан
Общество

Пресечена очередная попытка контрабанды наркотиков из Ирана в Азербайджан

2023/06/16, 12:00
Депутат: На "Последнем звонке" выпускники школ слушали блатные песни
Общество

Депутат: На «Последнем звонке» выпускники школ слушали блатные песни

2023/06/16, 12:00
Фазиль Мустафа предложил повысить пенсии военнослужащим
Общество

Фазиль Мустафа предложил повысить пенсии военнослужащим

2023/06/16, 11:36
МВД обращается к водителям, не уступающим дорогу пешеходам (видео)
Общество

МВД обращается к водителям, не уступающим дорогу пешеходам (видео)

2023/06/16, 10:25
В Баку произошел пожар в общежитии, эвакуированы 52 человека
Общество

В Баку произошел пожар в общежитии, эвакуированы 52 человека

2023/06/16, 10:00
В Баку прошла 52-я встреча Совместной азербайджано-иранской комиссии (фото)
Общество

В Баку прошла 52-я встреча Совместной азербайджано-иранской комиссии (фото)

2023/06/16, 09:55
ДТП со смертельным исходом в Агстафинском районе
Общество

ДТП со смертельным исходом в Агстафинском районе

2023/06/15, 23:39
В России призвали к возобновлению ж/д-сообщения с Азербайджаном
Общество

В России призвали к возобновлению ж/д-сообщения с Азербайджаном

2023/06/15, 23:14
Кямран Алиев рассказал в Санкт-Петербурге о провокации армян
Общество

Кямран Алиев рассказал в Санкт-Петербурге о провокации армян

2023/06/15, 20:15