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В день выступления Путина на Петербургском международном экономическом форуме отключат интернет

В день выступления Путина на Петербургском международном экономическом форуме отключат интернет

16 июня на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) мобильный интернет работать не будет, связь решили отключить из-за технических работ на инфраструктуре операторов мобильной связи.

Об этом со ссылкой на информацию Росконгресса сообщает РИА Новости.

Ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков предложил участникам и гостям форума воспользоваться WiFi-сетью проекта SPIEF2023.

В третий день на ПМЭФ-2023 традиционно проходят основные мероприятия. В том числе пленарное заседание с участием президента страны Владимира Путина.

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