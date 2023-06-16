В день выступления Путина на Петербургском международном экономическом форуме отключат интернет

16 июня на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) мобильный интернет работать не будет, связь решили отключить из-за технических работ на инфраструктуре операторов мобильной связи.
Об этом со ссылкой на информацию Росконгресса сообщает РИА Новости.
Ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков предложил участникам и гостям форума воспользоваться WiFi-сетью проекта SPIEF2023.
В третий день на ПМЭФ-2023 традиционно проходят основные мероприятия. В том числе пленарное заседание с участием президента страны Владимира Путина.