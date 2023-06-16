Выдержит ли Иран «азербайджанский экзамен»?

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Азербайджан и Иран обсуждают возобновление деятельности посольства Азербайджана в Тегеране — теперь это уже официальная информация. На минувшей неделе состоялся телефонный разговор министров иностранных дел Азербайджана и Ирана. Что именно обсуждали Байрамов и Абдоллахиян, осталось за кадром, однако уверенные «утечки», что Иран предлагает возобновить деятельность посольства, закрытого после известного теракта, появились уже тогда. И вот теперь, как уже рассказывал Minval, пресс-секретарь МИД Ирана Айхан Гаджизаде раскрыл условия возвращения азербайджанских дипломатов в Тегеран: «Что касается вопроса возобновления работы посольства Азербайджана, которая была приостановлена в результате теракта в январе этого года, Азербайджан ожидает завершения расследования, связанного с терактом. Виновные и заказчики теракта должны быть привлечены к ответственности и наказаны самым суровым образом. Азербайджанская сторона должна быть уверена, что есть условия для безопасной работы посольства и должны быть дана полная гарантия в этом отношении».

Позволим себе перевод с дипломатического. Возможно, в Иране были уверены, что стоит только властям ИРИ намекнуть, что они хотели бы возобновления деятельности посольства, как в Баку примутся срочно формировать новую дипмиссию и постараются забыть все те жесткие заявления, которые озвучили в адрес Тегерана по горячим следам трагедии в посольстве.

Но теперь Баку не просто ставит условия и требует гарантий безопасности. Это недвусмысленный и многогранный месседж.

Прежде всего, Азербайджан не стал падать в объятия Ирана, как только в Тегеране заговорили о возобновлении деятельности посольства. Более того, как оказалось, все то что было высказано в адреса Ирана по горячим следам трагедии в посольстве, по-прежнему в силе. Наконец, в Баку вновь дали понять, что Тегерану не верят. Ни официальной иранской версии, будто бы террорист искал в посольстве сбежавшую жену, ни «гарантиям безопасности», где некий субъект заявляется в посольство с автоматом, а полицейский у входа даже не пытается его остановить, ни «расследованию», когда обвиняемый в нападении на посольство раздает интервью и позирует перед телеобъективами не в тюремной камере и не в наручниках.

Такого поворота дел в Иране явно не ждали. И тем более не ждали, что нападение на посольство Азербайджана станет куда большей проблемой для Ирана, чем для Азербайджана. И вот к этому в Тегеране оказались явно не готовы. В Иране привыкли смотреть на Азербайджан свысока, как на часть «исторического Ирана», по какому-то недоразумению оказавшуюся вне тегеранского контроля, но тут оказалось, что Азербайджан — это независимое государство, со своими интересами, со своими союзниками, и с этим государством придется считаться.

И теперь обмен заявлениями по поводу возможного возобновления работы посольства Азербайджана в ИРИ превращается для Ирана в серьезный экзамен. В Баку не отступят. А значит, уже иранская муллократия оказывается перед серьезным экзаменом. Для нормализации отношений с Азербайджаном потребуется наказать тех, кто действительно стоял за атакой, и это вряд ли просто «ревнивый муж».

Более того, азербайджанская разведка уже не раз доказала, что свой хлеб ест не зря, и в Тегеране с ужасом осознают: в Баку в курсе, кого должны арестовать власти ИРИ, чтобы вопрос с расследованием теракта был закрыт. Тема гарантий безопасности еще сложнее для Тегерана. Выполнив все эти условия, Иран рискует оказаться в положении Муаммара Каддафи, который был вынужден «сдать» своих офицеров спецслужб — авторов взрыва пассажирского лайнера над Локерби. Если же в Тегеране продолжат прежнюю политику, закрытое посольство будет красноречивым свидетельством, как в Иране поступили с дипломатами из Азербайджана, в дружбе с которым клялись с высоких трибун. И самое главное, из того, что авторы и организаторы нападения на посольство Азербайджана сохранят в Иране свои посты и влияние, свои выводы сделают в Баку. И как показывает практика, игнорировать азербайджанские «ответки» у Ирана не получится.

А.Шакур