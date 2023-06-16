Азербайджан начнет поставлять Пакистану СПГ по льготным ценам

Азербайджан в июле начнет поставлять Пакистану сжиженный природный газ (СПГ) по льготным ценам.
Об этом говорится в заявлении канцелярии пакистанского премьер-министра Шахбаза Шарифа.
«Начало импорта СПГ из Азербайджана стало вторым крупным достижением Пакистана в удовлетворении энергетических потребностей после получения в этом месяце первой партии нефти из России», – отметила канцелярия.
Поставки СПГ будут осуществляться на основе соглашения Государственной нефтяной компании Пакистана (PSO) и Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR).