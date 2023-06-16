Украина примет на вооружение еще 14 «Леопардов»

79 Просмотров

Украина получит еще 14 единиц боевых танков Leopard 2 от своих западных партнеров. Дания и Нидерланды профинансировали покупку танков, которые будут поставлены компанией Rheinmetall. Об этом сообщает Handelsblatt.

Издание отмечает, что для Украины эта поддержка, вероятно, станет важным знаком, поскольку первые боевые танки немецкого производства, как утверждается, были повреждены в ходе продолжающегося наступления.

По словам источников издания, контракты на новую поставку танков уже подписаны. Обе страны выделили в общей сложности трехзначную сумму в несколько миллионов.

Правительство Германии, которое должно одобрить экспорт военной техники, также принимало в этом участие.

Первые боевые танки должны быть поставлены украинским вооруженным силам в январе следующего года.

По словам источника издания, все 14 танков должны быть поставлены к концу 2024 года. К тому времени Rheinmetall отремонтирует Leopard 2 с обозначением типа A4, которые оборонная компания забрала из запасов различных государств-пользователей.