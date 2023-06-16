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Норвежский король упал перед датской королевой (фото)

Норвежский король упал перед датской королевой (фото)

Король Норвегии Харальд V, передвигающийся с помощью костылей, упал на ступеньках во время встречи с королевой Дании Маргрете II. Об этом сообщает Daily Mail.

15 июня Харальд V и его супруга Соня прибыли с официальным двухдневным визитом в Данию. Прямо с корабля они отправились во дворец Амалиенборг, где их ожидала королева Маргрете II. 86-летний монарх, уже несколько лет использующий костыли, споткнулся, поднимаясь по ступенькам, и упал прямо перед 83-летней датской королевой. Встать ему помогли сотрудники дворца.

Сам король посмеялся над произошедшим и по-родственному обнялся с Маргрете II. Окружающие также отнеслись к инциденту с юмором. К слову, Харальд V лишь недавно выписался из больницы, где лежал с инфекцией второй раз за полгода.

Норвежский король упал перед датской королевой (фото) Норвежский король упал перед датской королевой (фото) Норвежский король упал перед датской королевой (фото) Норвежский король упал перед датской королевой (фото) Норвежский король упал перед датской королевой (фото) Норвежский король упал перед датской королевой (фото) Норвежский король упал перед датской королевой (фото) Норвежский король упал перед датской королевой (фото) Норвежский король упал перед датской королевой (фото) Норвежский король упал перед датской королевой (фото) Норвежский король упал перед датской королевой (фото)

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