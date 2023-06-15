Возросло число жертв российского удара по Кривому Рогу

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Число жертв ракетного удара россиян по Кривому Рогу увеличилось до 13. Об этом сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул в Telegram 15 июня.

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«К сожалению, жертв ракетного удара, нанесенного россиянами по мирным кварталам Кривого Рога позавчера, стало 13», – написал он.

По словам Вилкула, от ожогов, несовместимых с жизнью, сегодня умер мужчина 1985 года рождения, работавший монтажником на одном из предприятий города.

«У него было обожжено 80% тела. Врачи сделали все возможное. Впрочем, травмы были несовместимы с жизнью», – добавил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.