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Главное Мир

Возросло число жертв российского удара по Кривому Рогу

Возросло число жертв российского удара по Кривому Рогу

Число жертв ракетного удара россиян по Кривому Рогу увеличилось до 13. Об этом сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул в Telegram 15 июня.

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«К сожалению, жертв ракетного удара, нанесенного россиянами по мирным кварталам Кривого Рога позавчера, стало 13», – написал он.

По словам Вилкула, от ожогов, несовместимых с жизнью, сегодня умер мужчина 1985 года рождения, работавший монтажником на одном из предприятий города.

«У него было обожжено 80% тела. Врачи сделали все возможное. Впрочем, травмы были несовместимы с жизнью», – добавил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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