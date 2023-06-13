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Россия ударила по жилому дому в Кривом Роге: есть погибшие и раненые (фото и видео)

Россия ударила по жилому дому в Кривом Роге: есть погибшие и раненые (фото и видео)

В результате российского удара по пятиэтажке Кривого Рога погибли три человека, 25 получили ранения (из них 19 находится в больнице), сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, три крылатые ракеты удалось уничтожить силами ПВО, однако некоторые все же прорвали оборону и попали в гражданские объекты.

Под завалами есть люди. Как уточняет городской голова Александр Вилкул, вероятно, речь идет о не менее 7 жителях.

Горят квартиры с первого по пятый этажи. Огонь охватил 700 квадратных метров. Его ликвидируют спасатели.

«Трое пострадавших – на частном предприятии. Их госпитализировали. Вероятно, под завалами разрушенного склада есть люди. Их ищут спасатели. Повреждены 6 легковых машин. Еще 4 травмированных – на другой локации. Там горели здание и авто. Пожар уже потушили», – отчитывается Лысак.

Повреждения получило и автомобильное предприятие. Занялась грузовая техника. Пламя уже потушили. Разрушена хозяйственная постройка.

Также повреждения есть в спасательном подразделении. Везде работают соответствующие службы. Последствия атаки уточняются.

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