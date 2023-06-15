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СМИ: Нетаньяху заявил, что Израиль выражал РФ протест из-за ее связей с Ираном

СМИ: Нетаньяху заявил, что Израиль выражал РФ протест из-за ее связей с Ираном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с утверждением, что его страна выражала протест властям РФ по поводу военного сотрудничества Москвы и Тегерана. Соответствующее заявление он сделал на заседании комиссии Кнессета (парламент) по иностранным делам и обороне, сообщил израильский портал Walla.

Отвечая на вопросы депутатов о внешнеполитическом курсе страны, Нетаньяху, в частности, утверждал, что на фоне событий вокруг Украины Израиль и Россия поддерживают «тихий диалог», в ходе которого стороны «честно и открыто» обсуждают сложившуюся ситуацию, пишет Walla.

По утверждению израильского премьера, у обеих сторон при этом возникают друг к другу претензии: Москва якобы выражала озабоченность по поводу возрастающих объемов израильской помощи Украине, а Израиль обеспокоен усиливающимся сотрудничеством между РФ и Ираном. Израильское правительство, добавил Нетаньяху, «выражало России обеспокоенность» по поводу того, что Москва может поставить Тегерану передовые системы вооружений в обмен на поддержку в боевых действиях в Украине.

Как замечает Walla, Нетаньяху, к удивлению ряда депутатов Кнессета, с похвалой отозвался о политике в отношении Украины предыдущего коалиционного правительства, которое возглавляли поочередно Нафтали Беннет и Яир Лапид. Нынешний премьер подчеркнул, что его кабмин продолжает выбранный предшественниками курс, в рамках которого Израиль оказывает Киеву гуманитарную помощь, но воздерживается от поставок вооружений.

Объясняя отказ Израиля передавать Украине системы противовоздушной обороны, такие как «Железный купол», о чем неоднократно настойчиво просили киевские власти, глава правительства отметил, что и это отчасти связано с проблемой Ирана. Власти еврейского государства, по его словам, якобы опасаются, что после попадания на Украину чувствительные технологии, используемые в этих израильских системах вооружений, могут попасть в руки россиян и далее оказаться в распоряжении Ирана, за счет чего иранские специалисты могли бы найти пути обхода эшелонированной системы противовоздушной обороны Израиля, пишет Walla.

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