Завтра в регионах будет 35 градусов тепла

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Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Сообщается, что ночью и утром в некоторых местах возможны кратковременные дожди. Умеренный северо-западный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью 17-22°, днем 25-30° тепла. Атмосферное давление упадет с 760 мм до 754 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 55-65%.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются дожди. В отдельных местах, вероятно пройдут ливни, грозы, град. В некоторых местах восточный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью 18-23°, днем 30-35° тепла, в горах ночью 7-12°, днем 12-17° тепла.