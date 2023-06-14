В Азербайджане уничтожили партию некачественных иранских сушеных абрикосов

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Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) выявило партию некачественных сушеных абрикосов, импортированных из Ирана.

Как сообщили в АПБА, в рамках контрольных мероприятий сотрудники агентства взяли образцы партии сушеных абрикосов общим весом 1060 кг, импортированных в страну из Исламской Республики Иран обществом с ограниченной ответственностью «Содаз», и передали их в лабораторию Азербайджанского института продовольственной безопасности.

Результаты лабораторных анализов показали, что количество диоксида серы в сушеных абрикосах превышает норму и товар не соответствует требованиям показателей безопасности.

В соответствии с законодательством было принято решение об уничтожении партии некачественной продукции. Также был наложен временный запрет на ввоз в страну продукции предприятия, на котором была произведена партия некачественного товара, были уведомлены соответствующие учреждения Ирана.