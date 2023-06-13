Искусственный интеллект сочинил и прочел церковную проповедь (видео)

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В немецком городе Фюрт провели экспериментальную лютеранскую церковную службу. Богослужение провел чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT, визуализированный в виде бородатого темнокожего мужчины на огромном экране. ИИ проповедовал перед 300 людьми. Текст проповеди также создал искусственный интеллект.

«Дорогие друзья, для меня большая честь стоять здесь и проповедовать вам как первому искусственному интеллекту на съезде протестантов в Германии в этом году», – произнес «проповедник» на экране.

