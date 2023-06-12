Грузия запрещает импорт автомобилей, выпущенных до 2013 года

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Правительство Грузии вводит ограничения на импорт в страну автомобилей не соответствующих стандарту Евро-5, а это означает, что в страну запретят завозить автомобили, выпущенные до 2013 года, заявил глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.

«На практике это означает, что будет ограничен импорт автомобилей, выпущенных до 2013 года», – заявил Гарибашвили.

Ограничение вступит в силу с 1 января 2024 года.

По словам премьера, решение не коснется автомобилей уже находящихся в стране, а также тех авто, которые заходят в страну с целью реекспорта и транзита.