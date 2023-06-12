В Германии стартовали крупнейшие в истории НАТО военно-воздушные учения

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В учениях Air Defender 23, которые продлятся до 23 июня, участвуют 10 000 человек и 250 самолетов из 25 стран, которые ответят на имитацию нападения на страну-члена НАТО.

Учения пройдут на четырех объектах в Германии, одном в Нидерландах и еще одном в Чехии. Всего будет использовано воздушное пространство в трех районах Германии — на севере, востоке и юге страны. Небо там будет временно закрыто для гражданских рейсов.

В учениях также принимают участие Япония и Швеция, которая надеется присоединиться к НАТО.

Как рассказал AFP генерал ВВС Германии Инго Герхарц, учения были запланированы в 2018 году, они отчасти должны были стать ответом на аннексию Крыма в 2014 году. При этом, по его словам, учения «ни на кого не направлены», в ходе них не будет «каких-либо полетов, например, в направлении Калининграда».

«Мы показываем, что территория НАТО — это наша красная линия, что мы готовы защищать каждый сантиметр этой территории» , — заявил Герхарц.