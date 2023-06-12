Вучич подал в отставку |
Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку “Исламского джихада” |
«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» |
Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы |
О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? |
В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского |
Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации |
Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна |
США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Мир

В Германии стартовали крупнейшие в истории НАТО военно-воздушные учения

В Германии стартовали крупнейшие в истории НАТО военно-воздушные учения

В учениях Air Defender 23, которые продлятся до 23 июня, участвуют 10 000 человек и 250 самолетов из 25 стран, которые ответят на имитацию нападения на страну-члена НАТО.

Учения пройдут на четырех объектах в Германии, одном в Нидерландах и еще одном в Чехии. Всего будет использовано воздушное пространство в трех районах Германии — на севере, востоке и юге страны. Небо там будет временно закрыто для гражданских рейсов.

В учениях также принимают участие Япония и Швеция, которая надеется присоединиться к НАТО.

Как рассказал AFP генерал ВВС Германии Инго Герхарц, учения были запланированы в 2018 году, они отчасти должны были стать ответом на аннексию Крыма в 2014 году. При этом, по его словам, учения «ни на кого не направлены», в ходе них не будет «каких-либо полетов, например, в направлении Калининграда».

«Мы показываем, что территория НАТО — это наша красная линия, что мы готовы защищать каждый сантиметр этой территории» , — заявил Герхарц.

Теги:
Из этой рубрики
В Германии стартовали крупнейшие в истории НАТО военно-воздушные учения
Мир

В Германии стартовали крупнейшие в истории НАТО военно-воздушные учения

2023/06/12, 13:39
ВСУ продвинулись еще на 250-700 метров под Бахмутом
Мир

ВСУ продвинулись еще на 250-700 метров под Бахмутом

2023/06/12, 12:42
Умер Сильвио Берлускони
Мир

Умер Сильвио Берлускони

2023/06/12, 12:37
Дрон-камикадзе уничтожил вышку сотовой связи в Белгородской области
Мир

Дрон-камикадзе уничтожил вышку сотовой связи в Белгородской области

2023/06/12, 12:32
СМИ: Северокорейские хакеры украли три миллиарда долларов для строительства ракет
Мир

СМИ: Северокорейские хакеры украли три миллиарда долларов для строительства ракет

2023/06/12, 12:10
В Париже решили бороться с крысами предупреждением граждан
Мир

В Париже решили бороться с крысами предупреждением граждан

2023/06/12, 10:12
Кисида: Украина находится под «ядерным зонтиком» Китая
Мир

Кисида: Украина находится под «ядерным зонтиком» Китая

2023/06/12, 09:56
Ким Чен Ын: Российский народ будет и впредь прославлять историю победы
Мир

Ким Чен Ын: Российский народ будет и впредь прославлять историю победы

2023/06/12, 09:36
Уровень бесплодия в Армении превысил критический уровень
Мир

Уровень бесплодия в Армении превысил критический уровень

2023/06/12, 09:11