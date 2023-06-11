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Президент Казахстана объявил 12 июня Днем общенационального траура

Президент Казахстана объявил 12 июня Днем общенационального траура

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 12 июня Днем общенационального траура, сообщают казахстанские СМИ.

Глава государства совершил поездку в Абайскую область, где выразил соболезнования родным и близким работников лесного хозяйства, погибших в результате масштабного пожара в природном резервате «Семей орманы».

Напомним, что на территории Батпаевского лесничества произошло возгорание деревьев на предварительной площади 0,3 га. Для тушения пожара привлекли вертолет. Кроме того, спасателей из трех регионов направили для помощи в тушении лесного пожара. Предварительная площадь пожара уже более 60 000 га.

В результате пожара погибли 14 человек, сообщает информационное агентство «Казинформ».

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