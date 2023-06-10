Декларация о доходах Пашиняна: живет на одну зарплату

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил декларацию о доходах за 2022 год.

Как и в предыдущей декларации, за 2021, в нынешней не указано каких-либо данных о недвижимости, пишет «Спутник Армения».

Если в дoкументе за 2021 год в графе «недвижимость, фактически во владении 90 и более дней в течение года» значился государственный особняк, положенный премьер-министру (как индивидуальный жилой дом в Центральном районе, с конфиденциальным адресом – ред.), то в 2022 году не был указан и он, хотя премьер-министр, по всей видимости, продолжает там жить.

Каких-либо иных данных о недвижимости, автомобилях и ценных бумагах не приводится.

В графе о банковских вкладах указан депозит в 3 млн 15 тысяч драмов (по текущему курсу около $7 730). По сравнению с началом 2021 года, этот депозит вырос на 465 тысяч драмов (около $1 200). В 2021 году на текущих (не депозитных) банковских счетах указаны не столь значительные суммы: на долларовом – 3,84 доллара, 114,7 драма (в пересчете 29 центов), 27 701,8 драма (71 доллар), 154 562,5 тыс драмов ($396).

В графе о наличных деньгах указаны: в начале года $1 800 и 790 тысяч драмов, в конце – $800 и 800 тысяч драмов ($2 050 – ред).Что касается трудовых доходов, то за год премьер-министр их получил на сумму 12 млн 837 тыс 503 драма (примерно $32 900).