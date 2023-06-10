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В Сабирабаде задержаны подозреваемые в сбыте наркотиков, полученных из Ирана

В Сабирабаде задержаны подозреваемые в сбыте наркотиков, полученных из Ирана

В Сабирабаде у задержанных по подозрению в сбыте наркотических средств, полученных у гражданина Ирана, изъяли 13 килограммов марихуаны.

Как сообщили Minval.az в Ширавнской региональной группе пресс-службы МВД, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Сабирабадского районного отдела полиции, были задержаны житель района Фарид Мурадов и житель села Йолчубейли Айдын Эйвазов.

При личном досмотре у них были обнаружены и изъяты три упаковки марихуаны общим весом 13 килограммов 325 граммов.

В ходе расследования выяснилось, что Ф.Мурадов и А.Эйвазов связались через соцсети с иранским наркоторговцем, переправлявшим наркотики в Азербайджан контрабандным путем, и согласились предоставить «услуги» наркокурьера за 2 500 манатов.

По факту возбуждено уголовное дело, решением районного суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.

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