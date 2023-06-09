Кадыров набросился на “так называемого боевого товарища” Пригожина с обвинениям и упреками

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Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своем телеграм-канале о разговоре с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным после его слов об «Ахмате» и обвинил соратников последнего в нарушении достигнутых между ними договоренностей.

Пригожин 31 мая, отвечая на вопрос, «насколько силы специального назначения «Ахмат» в действительности способны освободить «ДНР», заявил, что у них не стоит такой задачи. «И Кадыров, насколько я понимаю, об этом не говорил. Они будут заниматься определенными направлениями, в которых будут действовать», — уточнил основатель «Вагнера».

По словам Кадырова, после «очередного заявления Пригожина» он ему позвонил, чтобы «поставить точку» в вопросах перехода на личности и в обсуждении действий российской армии и ее руководства.

«Поговорили вроде по-мужски. Пришли к согласию. Пообещали в том числе не критиковать и даже не упоминать ни «Ахмат», ни «Вагнер» в заявлениях. Как инициатор разговора, я уже хотел заявить переживающей аудитории о том, что недопонимание улажено, но… Пригожин решил меня опередить и объявил об этом первым, а командиры «Вагнера» уже на следующий день сделали ряд циничных заявлений», — заявил глава Чечни.

Кадыров подчеркнул, что после этого он был готов «выехать или вылететь», чтобы поговорить лицом к лицу с основателем ЧВК, однако этого не случилось. Политик обвинил Пригожина в «прозрачных намеках» по делу об убийстве Героя России Сулима Ямадаева в 2009 году, а также в заявлениях относительно чеченского меньшинства. «Чеченцы в России не меньшинство, а третья по количеству национальность, титульная, пора бы это знать. А суд по делу Ямадаева давно закончился, виновные отбывают срок. Поднимать подобные потухшие и избитые темы в роли следователя по особо важным — себя не уважать», — заявил глава региона.

Кроме этого, Кадыров упрекнул Пригожина в постоянных требованиях боеприпасов и иного оборудования, которые он предъявляет Минбороны, и отметил, что многие подразделения российской армии сегодня в чем либо нуждаются, однако «идеальных условий для ведения войны не бывает».

«Есть еще много вопросов, которые мы можем поднять и задать так называемому боевому товарищу Пригожину. К примеру, кто поставляет различные продукты питания для нужд Министерства обороны РФ и имеет с этого неплохой стабильный доход? Мы в курсе всех тонких деталей этого процесса», — заключил глава Чечни и призвал всех оставаться помощниками президента Владимира Путина, а не критиковать и делать «хайповые» заявления.