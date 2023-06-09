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Главное Общество

В Агджебеди задержан мужчина, культивировавший коноплю

В Агджебеди задержан мужчина, культивировавший коноплю

В Агджебеди задержан культиватор конопли.

Как сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы министерства внутренних дел (МВД), в ходе оперативного мероприятия сотрудниками районного отдела полиции установлено, что житель района Сахават Алиев занимается культивированием наркосодержащих растений.

При осмотре его дома на приусадебном участке были обнаружены и изъяты 44 куста конопли и около 2 кг высушенной марихуаны.

По факту возбуждено уголовное дело, С.Алиев задержан в качестве подозреваемого.

Расследование продолжается.

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