В Баку задержаны водители свыше 150 автобусов за езду без техосмотра

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Более 150 водителей автобусов и микроавтобусов были задержаны в ходе рейда по проверке технического осмотра транспортных средств.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В ходе расследования было установлено, что водители, которые не представили транспортные средства на техосмотр, прибегнув к нарушению закона, в основном работают за пределами центра, на маршрутах селами и поселками.

В результате проведенных мероприятий за последние несколько дней было задержано более 150 водителей автобусов и микроавтобусов, которые подделывали государственные регистрационные знаки и прибегали к другим нелегальным способам, чтобы уклониться от прохождения технического осмотра.

В отношении этих водителей были приняты меры в рамках закона. Обеспечено прохождение технического осмотра свыше 100 из этих транспортных средств.