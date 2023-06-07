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Организаторы фестиваля в Египте наградили Полада Бюльбюльоглу (фото)

Организаторы фестиваля в Египте наградили Полада Бюльбюльоглу (фото)

В Каире состоялся Международный фестиваль ударных инструментов и традиционного искусства, организованный Министерством культуры Арабской Республики Египет.

На церемонии награждения, проведенной в последний день мероприятия с участием министра культуры Египта Н.Аль-Килани, была предоставлена информация о народном артисте Азербайджана, после Поладе Бюльбюльоглу, высоко оценена его роль в развитии традиционного искусства, а также дипломатические заслуги.

Об этом говорится в сообщении посольства Азербайджана в Египте.

Было отмечено, что организаторы фестиваля передали послу Азербайджана в Египте Э.Полухову награду и сертификат, предназначенные для Полада Бюльбюльоглу.

Кроме того, в книге, посвященной фестивалю, опубликована статья о жизни и творчестве П.Бюльбюльоглу.

Выразив признательность египетской стороне за высокую оценку и награждение деятеля культуры Азербайджана, посол Э.Полухов отметил важную роль Полада Бюльбюльоглу в истории национальной музыки нашей страны и его дипломатические заслуги.

Организаторы фестиваля в Египте наградили Полада Бюльбюльоглу (фото) Организаторы фестиваля в Египте наградили Полада Бюльбюльоглу (фото) Организаторы фестиваля в Египте наградили Полада Бюльбюльоглу (фото) Организаторы фестиваля в Египте наградили Полада Бюльбюльоглу (фото)

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Организаторы фестиваля в Египте наградили Полада Бюльбюльоглу (фото)
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Организаторы фестиваля в Египте наградили Полада Бюльбюльоглу (фото)

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