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Пригожин допустил нанесение Путиным ядерного удара по Белгородской области (видео)

Пригожин допустил нанесение Путиным ядерного удара по Белгородской области (видео)

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин предположил, что российские власти могут нанести ядерный удар по Белгородской области.

«Как бы у них не было паскудной мысли ядрену бомбочку на свою территорию кинуть. Не потому ли мы отступаем в Белгородской области, давая им продвигаться, что по чужой кидать – страшно, а по своей кинем», – заявил Пригожин.

Также он повторил свою угрозу без приказа пойти «на защиту Белгородской области».

«Мы даем около двух недель Министерству обороны освободить нашу землю. Но если они не освободят нашу землю и, если мы не будем уверены, а я потребую, чтобы нас туда пустили, потому что иначе они лгут своему народу. Если этого не произойдет, и если ситуация будет ухудшаться, то мы пойдем в Белгород. И мы будем защищать свою землю. Но мы потребуем, чтобы Фрунзенская (там располагается здание Минобороны – ред.) переехала тоже в Белгород. Если умирать, то всем вместе», – заявил Пригожин.

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