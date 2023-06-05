Байрамов обсудил с содокладчиками ПАСЕ ситуацию в регионе

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5 июня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с содокладчиками Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Яном Лиделем-Грейнгером и Лиз Кристоферсен.

Согласно информации МИД Азербайджана, в ходе встречи стороны обсудили вопросы повестки сотрудничества между Азербайджаном и ПАСЕ, текущую ситуацию в регионе и возможный вклад ПАСЕ в процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Министр отметил, что несмотря на провокации Армении и ее усилия, направленные на замедление процессов, Азербайджан предпринимает важные шаги в направлении обеспечения мира и стабильности в регионе, в том числе по подписанию мирного договора, открытию всех коммуникаций и по другим вопросам.

На встрече также были затронуты такие вопросы, как минная угроза на освобожденных от оккупации территориях, и в этом контексте невыполнение Арменией обязательств, вытекающих из Трехстороннего заявления от 10 ноября.