Вучич подал в отставку | Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку “Исламского джихада” | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации |
Главное Политика

Байрамов обсудил с содокладчиками ПАСЕ ситуацию в регионе

Байрамов обсудил с содокладчиками ПАСЕ ситуацию в регионе

5 июня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с содокладчиками Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Яном Лиделем-Грейнгером и Лиз Кристоферсен.

Согласно информации МИД Азербайджана, в ходе встречи стороны обсудили вопросы повестки сотрудничества между Азербайджаном и ПАСЕ, текущую ситуацию в регионе и возможный вклад ПАСЕ в процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Министр отметил, что несмотря на провокации Армении и ее усилия, направленные на замедление процессов, Азербайджан предпринимает важные шаги в направлении обеспечения мира и стабильности в регионе, в том числе по подписанию мирного договора, открытию всех коммуникаций и по другим вопросам.

На встрече также были затронуты такие вопросы, как минная угроза на освобожденных от оккупации территориях, и в этом контексте невыполнение Арменией обязательств, вытекающих из Трехстороннего заявления от 10 ноября.

Теги:
Из этой рубрики
Папа Римский пожелал Азербайджану процветания и благополучия
Политика

Папа Римский пожелал Азербайджану процветания и благополучия

2023/06/05, 21:40
Клаар прибудет в Азербайджан
Политика

Клаар прибудет в Азербайджан

2023/06/05, 20:19
Хачатурян утверждает о стремлении к добрососедским отношениям со странами региона
Политика

Хачатурян утверждает о стремлении к добрососедским отношениям со странами региона

2023/06/05, 19:11
Байрамов обсудил с содокладчиками ПАСЕ ситуацию в регионе
Политика

Байрамов обсудил с содокладчиками ПАСЕ ситуацию в регионе

2023/06/05, 18:15
Как отразится победа Эрдогана на Южном Кавказе и в Центральной Азии
Политика

Как отразится победа Эрдогана на Южном Кавказе и в Центральной Азии

2023/06/05, 13:26
Мирзоян заявил, что Армения не ведет с Баку переговоров о статусе Карабаха
Политика

Мирзоян заявил, что Армения не ведет с Баку переговоров о статусе Карабаха

2023/06/05, 11:56
Бесполярный мир: реальность или утопия?  
Политика

Бесполярный мир: реальность или утопия?  

2023/06/05, 10:37
Realpolitik по-европейски, или Почему надо было внимательно слушать Алиева
Политика

Realpolitik по-европейски, или Почему надо было внимательно слушать Алиева

2023/06/05, 10:31
МИД Азербайджана отвечает Григоряну: Мы не договаривались проводить делимитацию по картам 1975 года
Политика

МИД Азербайджана отвечает Григоряну: Мы не договаривались проводить делимитацию по картам 1975 года

2023/06/05, 09:35