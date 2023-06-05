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Пассажир самолета, совершившего вынужденную посадку в Баку, скончался в больнице

Пассажир самолета, совершившего вынужденную посадку в Баку, скончался в больнице

Пассажир самолета, совершившего аварийную посадку в Баку, скончался в Центральной клинической больнице. Информация об этом поступила в прокуратуру Сабаильского района, передает Qafqazinfo.

В ходе расследования было установлено, что Цанг Яу Кеунг, родившийся в Гонконге и имеющий двойное гражданство как Китайской Народной Республики, так и Соединенного Королевства, внезапно почувствовал себя плохо 29 мая во время полета из Гонконга в Соединенное Королевство. Самолет совершил аварийную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку, после чего Цанг Яу Кеунг был госпитализирован в Центральную клиническую больницу, но его жизнь спасти не удалось.

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